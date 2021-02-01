В Москве простились с Василием Лановым

В понедельник в Театре имени Вахтангова прошла церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Траурная церемония длилась около двух с половиной часов. По ее окончании гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников его таланта.

Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в Москве 28 января в возрасте 87 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Проститься с артистом пришли сотни поклонников его таланта, а также ведущие деятели культурной и общественной жизни России. В их числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры Победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.

Похороны актера прошли на Новодевичьем кладбище в российской столице.

Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Соболезнования семье выразили президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.

Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".

Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova