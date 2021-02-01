Сколько "горючки" можно купить на одну зарплату: европейский рейтинг

Очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее — граждане Украины, Россия находится на 20-м месте, свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного экспертами РИА Рейтинга по заказу РИА Новости.

© Screenshot / РИА Новости Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения.

В 2020 году на рынке нефти происходили резкие колебания. В марте-апреле цены существенно снизились, затем наступил период стабилизации на уровне 40-45 долларов за баррель. В конце 2020 года и в начале 2021-го цены выросли выше 50 долларов за баррель. Однако по сравнению с началом 2020 года падение цены нефти составило около 15%. В связи с этим розничная цена моторного топлива в странах Европы на начало 2021 года также снизилась.

При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах составители рейтинга, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2021 года (для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2020 года, для Норвегии — по итогам ноября 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом — одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,7 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 20-е место (между Чехией и Грецией), ее жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине - один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Помимо Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.

Молдова, Швейцария и ряд стран Западных Балкан в рейтинг не были включены.

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