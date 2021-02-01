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Александр Збруев.

Вирус вернулся: известный российский актер – о повторном лечении от COVID-19

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (12)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210201/33453707/vrus-vernulsya-izvestnyy-rossiyskiy-akter--o-povtornom-lechenii-ot-covid-19.html

"Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, – говорит мастер, – а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить".

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса.

Сейчас он чувствует себя хорошо, температура спала, а кашель ушел.

"<...> Меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить", — пояснил актер, добавив, что вначале у него была температура в районе 37,5-37,6 градуса, чувствовал он себя плохо.

Граффити на тему коронавируса.
© AP Photo / Markus Schreiber
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До 24 января — тогда Збруев играл в спектакле — у него не было симптомов и он ни с кем не виделся.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что несколько дней назад 82-летний актер "почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление". Врачи оставили артиста дома.

Варшавер добавил, что коронавирусом Збруев уже переболел и у актера уже есть антитела.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (12)

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