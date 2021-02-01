Вирус вернулся: известный российский актер – о повторном лечении от COVID-19

"Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, – говорит мастер, – а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить".

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса.

Сейчас он чувствует себя хорошо, температура спала, а кашель ушел.

"<...> Меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить", — пояснил актер, добавив, что вначале у него была температура в районе 37,5-37,6 градуса, чувствовал он себя плохо.

До 24 января — тогда Збруев играл в спектакле — у него не было симптомов и он ни с кем не виделся.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что несколько дней назад 82-летний актер "почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление". Врачи оставили артиста дома.

Варшавер добавил, что коронавирусом Збруев уже переболел и у актера уже есть антитела.

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