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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл отмечает 12-ю годовщину интронизации

© Sputnik / Vladimir Astapkovitch
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210201/33453785/patriarkh-kirill-otmechaet-12-yu-godovschinu-intronizatsii.html

В понедельник Русская православная церковь отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ежегодно день интронизации первоиерарха отмечается Русской православной церковью как большой праздник. По информации пресс-службы предстоятеля, в этот день патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

В этом году в связи с пандемией коронавируса число участников праздничных церковных мероприятий будет ограничено.

Свои поздравления патриарху Кириллу направили председатель Госдумы России Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент России Владимир Путин, который лично встретился с главой РПЦ и подарил ему букет белых роз.

Поздравления главе РПЦ также направил пятый президент Молдовы Игорь Додон.

"В течение этих двенадцати лет Вы показали себя как сторонника борющейся Церкви, которая активно отстаивает в социальном и медийном пространстве вечные Христовы истины... От лица всех православных христиан Молдовы желаю Вам крепкого здоровья и жизненных сил, необходимых Вам в Вашем нелегком служении. Хочу Вас заверить, что народ нашей страны навсегда сохранит верность Православной Церкви, которая оберегала и вдохновляла его на протяжении многих веков" – говорится в поздравлении Додона.

Биография патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Санкт-Петербурге.

Был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл 3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), 7 апреля того же года им же рукоположен в сан иеродиакона, 1 июня — в иеромонаха.

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси, а 1 первого февраля новый предстоятель был возведен на патриарший престол прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.

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