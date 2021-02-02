Пока все спали: "бочки", "кубышки", COVID-19 и фестиваль одного зрителя

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Челябинской области пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали элементы боевого маневрирования. Как "Известиям" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), летчики "выполнили "петли" с разворотом на 90 градусов, "горки" на малых и средних высотах, "бочки" и "кубышки". Всего к отработке программы боевого маневрирования, кроме экипажей, привлекли более 200 военнослужащих группы управления и обеспечения полетов, пишет источник.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, перегрузки в кабине пилотов порой достигали семи единиц. "Освоенная программа полетов позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка подготовить молодой летный состав к ведению боевых действий в воздухе и уничтожению воздушных целей типа "истребитель", — также говорится в пресс-релизе.

"Известия" пишут, что до 2027 года в войска России поступит не менее 76 новейших бомбардировщиков Су-34. Детали контракта оборонное ведомство согласовало в мае прошлого года.

Число жертв коронавируса в Германии приблизилось к 58 тысячам

За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход. Это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, пишет РИА Новости.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 99 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 103 миллиона 409 тысяч 402. Из них 2 миллиона 237 тысяч 973 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (26 миллионов 317 тысяч 540). Следом идут Индия (10 миллионов 766 тысяч 245) и Бразилия (9 миллионов 229 тысяч 322).

Кроме Германии, в десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 825 тысяч 739), Великобритания (3 миллиона 846 тысяч 851), Франция (3 миллиона 260 тысяч 308), Турция (2 миллиона 485 тысяч 182), Италия (2 миллиона 560 тысяч 957), Испания (2 миллиона 822 тысячи 805).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 263 тысячи 833 случая заражения, в Румынии - 730 тысяч 056, в Молдове - 160 тысяч 086.

Кинофестиваль на безлюдном острове и с одним зрителем

Медсестра Лиза Энрот - большой киноман - станет единственным зрителем главного шведского кинофестиваля. Как пишет РИА Новости, ей предстоит посмотреть 60 фильмов конкурсной программы Гетеборгского кинофестиваля. Из-за мер, связанных с пандемией COVID-19, организаторы решили не проводить мероприятие в привычном формате и ограничились только одним зрителем.

Фестиваль продлится до 8 февраля, показ проходит на безлюдном острове Хамнескар, известным своим маяком Патер Ностер.

По словам исполнительного директора смотра Мирьи Вестер, из 12 тысяч заявок они выбрали именно Энрот, поскольку та "работает в системе здравоохранения, ведущей тяжелую борьбу с коронавирусной инфекцией".

"В системе здравоохранения я целую вечность слушала, брала анализы и утешала. Такое ощущение, что у меня почти не осталось энергии. Ветер, море, возможность целую неделю провести совершенно в другой реальности – все это очень привлекательно", – прокомментировала новость сама медсестра.

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