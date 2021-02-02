В России пресечена деятельность 28 мастерских подпольных оружейников

Всего в 19 регионах России задержаны 43 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ вместе с МВД и Росгвардией России, найдены 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, пишет РИА Новости. Изъяты пушка, миномет и около 200 стволов, информацию подтвердил Центр общественных связей ФСБ.

Среди изъятого оружия: пехотный миномет калибра 50 миллиметров, пушка калибром 45 миллиметров, 191 единица огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе снайперская винтовка "Винторез", три пулемета максим, 18 автоматов Калашникова, 8 пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 45 ручных гранат, более 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма пороха и тротила.

В сообщении уточняется, что всего в 19 регионах задержаны 43 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Подпольные мастерские обнаружили и ликвидировали в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, отмечает пресс-служба ФСБ России.

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