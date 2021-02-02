Мария Бутина провела одиночный пикет в поддержку журналистов в Латвии

Бутина вышла на пикет у Дома приемов МИД, стремясь привлечь внимание главы внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде к судьбе журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Латвии.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Член Общественной палаты России Мария Бутина провела одиночный пикет у Дома приемов МИД РФ в Москве, где состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, находящейся в российской столице в качестве действующего председателя ОБСЕ, пишет РИА Новости.

Цель пикета – привлечение внимания международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов. На плакате, который держала Бутина, по-английски написано: "Остановите давление на журналистов в Латвии".

"Я здесь, чтобы привлечь ее (Линде) внимание к бесправию, происходящему в Латвии с нашими соотечественниками, латвийскими журналистами. Это семь человек, которых 3 декабря жестко обыскали. Против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ", – рассказала Бутина журналистам.

По ее словам, таким образом латвийские власти пытаются "заткнуть людям рот и не дать высказать альтернативную точку зрения". "Страшно себе представить мир, где правит только одна точка зрения. Поэтому я сегодня здесь", – заявила Бутина.

Она добавила, что Россия "неоднократно обращалась в ОБСЕ и просила дать разъяснение по данной ситуации", поскольку эта организация, напомнила член ОП, является "гарантом прав и свобод для граждан Европы".

"Тем не менее мы видим, что нет никакого ответа на наши многочисленные обращения. Мы требуем этого ответа. Я надеюсь, что мое присутствие сегодня с этим говорящим за себя плакатом все-таки вызовет реакцию. ОБСЕ должна осудить то, что происходит в Латвии с нашими соотечественниками, и принять соответствующие меры", – подчеркнула россиянка.

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Мария Бутина, член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией, ранее освобожденная из американской тюрьмы, возглавляет проект #Своихнебросаем. В его рамках проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ.

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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, были предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза". Наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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