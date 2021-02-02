В России намерены усилить контроль за потоком мигрантов

Российский кабмин обяжет трудовых мигрантов сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование, что поможет снизить риски проникновения в страну инфекционных заболеваний и усилить контроль за преступниками и невъездными лицами.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Правительство РФ намерено законодательно обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование. Законопроект с соответствующим предложением был снесен кабмином в Госдуму.

В пояснительной записке к закону разъясняется, что некоторые иностранцы могут длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Речь идет в основном о гражданах государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Недостаточный контроль за состоянием здоровья мигрантов существенно увеличивает риск распространения инфекций в стране, уверены в правительстве РФ. Кроме того, процессы розыска, запрета на въезд и просто мониторинга мест проживания мигрантов сейчас недостаточно отработаны.

Изменения коснутся закона "О дактилоскопической экспертизе". Планируется, что мигранты при въезде в страну будут проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование, биометрический анализ и медосмотр. Это коснется граждан, въехавших в Россию без визы и находящихся в стране более 90 дней суммарно в течение календарного года.

В документе говорится, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется временем действия трудового договора. В случае заключения контракта на неопределенный срок временное пребывание продлевается на год с даты въезда.

Помимо этого, предлагается установить возможность продления срока временного пребывания в стране отдельным категориям иностранных граждан, в том числе прибывшим в порядке, не требующем получения визы, и являющимся членами семьи гражданина России.

Законопроект предусматривает, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории въезжающих, в том числе недееспособных или ограниченных в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин в возрасте от шестидесяти пяти лет и женщин от шестидесяти лет.

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