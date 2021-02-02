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Мы вернулись! Sputnik вышел на орбиту Эстонии

Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33463617.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210202/33463694/Byvshie-zhurnalisty-sputnik-estonia-sozdali-sobstvennoe-nezavisimoe-smi.html

В этой прибалтийской республике приступил к работе новый информационный ресурс с независимым финансированием.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.

Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.
© Sputnik / Vadim Ancupov
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"Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано 4 года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia, – займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в Facebook.

Мы вернулись! Sputnik вышел на орбиту Эстонии
© Screenshot / Facebook / Елена Черышева
Мы вернулись! Sputnik вышел на орбиту Эстонии

 

Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.

"Sputnik Estonia был закрыт под угрозой распространения введенных лично против меня санкции Евросоюза на весь медиахолдинг, которым я руковожу, как если бы бюджет государственной организации был моим личным. Вообще-то, это дикость, но, слава богу, репрессированные журналисты, проявив мужество, нашли инвестора для продолжения работы в Эстонии. Мы прекрасно понимаем, что официальный Таллин может под малейшим предлогом обвинить команду Sputnik Meedia во взаимодействии с нами, поэтому исключили любые официальные контакты с новым сайтом. При этом будем следить за работой нового СМИ с вниманием и симпатией", – сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

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"Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", – отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

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