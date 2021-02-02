Дорого без маски: в Австрии выросли штрафы для нарушителей ограничений

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. До 90 евро увеличен в Австрии штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах. Об этом во вторник заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.
Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до двух метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.
"Каталог штрафов значительно повышается. При неношении защиты носа и рта, то есть маски типа FFP2, или несоблюдении дистанции штраф будет 90 евро", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
В понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля. При определенных условиях в стране разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.
Поездка главы молдавского государства в столицу Франции была бы куда более логичной и продуктивной, если бы состоялась после разрешения в Молдове нынешнего тяжелейшего политического кризиса, полагают некоторые эксперты.