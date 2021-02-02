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Туристка в маске идет с другими.

Дорого без маски: в Австрии выросли штрафы для нарушителей ограничений

© AFP 2020 / DAVID GRAY
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (15)
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Sputnik Молдова
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Если до сих пор те, кто не подчинился требованиям о ношении защитной маски в общественных местах, рисковали остаться без двух десятков евро, теперь выложить придется значительно больше.

Прохожие на улице в Вене
© Sputnik / Filipp Brem
Третий жесткий локдаун в Австрии продлен
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. До 90 евро увеличен в Австрии штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах. Об этом во вторник заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.

Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до двух метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.

"Каталог штрафов значительно повышается. При неношении защиты носа и рта, то есть маски типа FFP2, или несоблюдении дистанции штраф будет 90 евро", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

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В понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля. При определенных условиях в стране разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (15)

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