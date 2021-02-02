Дорого без маски: в Австрии выросли штрафы для нарушителей ограничений

Если до сих пор те, кто не подчинился требованиям о ношении защитной маски в общественных местах, рисковали остаться без двух десятков евро, теперь выложить придется значительно больше.

До 90 евро увеличен в Австрии штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах. Об этом во вторник заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости

Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до двух метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.

"Каталог штрафов значительно повышается. При неношении защиты носа и рта, то есть маски типа FFP2, или несоблюдении дистанции штраф будет 90 евро", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

Видео - Волна протестов против локдауна накрыла Европу>>>

В понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля. При определенных условиях в стране разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova