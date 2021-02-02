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ДТП с участием микроавтобуса (29 января 2021). Самара/

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

© Photo : пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Общество
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Авария произошла 29 января, тогда в больницу доставили 13 человек, в том числе полугодовалого ребенка.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Состояние восьми пострадавших в тяжелой аварии под Самарой остается тяжелым, в том числе у ребенка. Еще трое – в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Состояние трех пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжелом состоянии. Ребенок в стабильно тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказала представитель пресс-службы.

В Сызрани продолжает работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы. "Организацию лечения всех пациентов курирует лично министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и главные внештатные специалисты министерства по травматологии, хирургии, анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии", - добавили в правительстве региона.

На месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области
© Photo : Russian Emergency Situations Ministry in the Samara region
ДТП под Самарой: более десяти погибших, возбуждено уголовное дело

Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона ранее сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок. В понедельник его перевели из реанимации в палату.

Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Он арестован.

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