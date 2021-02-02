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Цветущее дерево мимозы на фоне заснеженных гор в Сочи.

Причина - в зиме: в Сочи зацвела мимоза

© Sputnik / Artur Lebedev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210202/33466504/prichina-v-zime-v-sochi-zatsvela-mimoza.html

Аномально теплые январь и февраль сказали свое слово: в курортном городе, не дожидаясь весны, уже распустилось солнечное чудо!

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Деревья акации серебристой, как называют мимозу ученые, одними из первых распустились на Южном склоне Сочинского дендрария – главного парка курорта. Раннее цветение спровоцировали так называемые февральские окна - средняя температура в Сочи днем не опускается ниже плюс 10, пишет РИА Новости.

Роща мимозы была заложена в парке еще 50 лет назад. Сейчас это самое яркое растение в дендрарии. Пора его цветения традиционно приходится на начало весны и продолжается до апреля. Но в зависимости от погодных условий, распускаться акация серебристая может начать и в декабре.

"В этом году бутоны появились в конце января, а сейчас как раз начинается пик ее обильного цветения", – рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Помимо мимозы, в Сочи также начинают распускаться и другие весенние растения. Однако ученые предупреждают, что температура на курорте еще может опуститься.

© Sputnik / Artur Lebedev
Цветущее дерево мимозы во дворе храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи.

"Мы ожидаем несколько безморозных, но холодных периодов. Но для растений такие условия оптимальны. Это позволит продлить цветение", – пояснила Солтани.

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