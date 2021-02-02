Как активисты изменили памятный знак Hollywood и что им за это грозит – фото

Среди нарушителей, которых полицейские задержали на спуске со склона, были пять мужчин и одна женщина.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Полиция США задержала шесть человек, которые изменили известную надпись Hollywood, расположенную на склоне горы Маунт-Ли в американском городе Лос-Анджелесе штата Калифорния, на Hollyboob, сообщает местное издание Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

Согласно данным, сотрудники полиции заметили по камерам наружного наблюдения шестерых человек, которые проникли на территорию, где располагается знаменитая надпись. Когда нарушители спускались обратно по склону к шоссе Малхолланд Драйв, их уже ожидали правоохранители. Известно, что среди задержанных были пятеро мужчин и одна женщина.

Six arrested after changing Hollywood sign to "HOLLYBOOB"



All six will be cited with misdemeanor trespassing and released, police said. “There’s no vandalism, because the sign wasn’t damaged."https://t.co/ARx15NidIx pic.twitter.com/IeWpWpci4g — Los Angeles Times (@latimes) February 2, 2021

Как следует из информации, нарушители заявили, что изменили надпись, поскольку хотели привлечь внимание общественности и предупредить людей о проблеме рака груди.

По словам правоохранителей, данный инцидент не может быть рассмотрен как акт вандализма, поскольку знаменитая надпись не была повреждена. Как отмечает издание, определенные части букв нарушители просто прикрыли брезентом.

Как заявил капитан полиции Лос-Анджелеса Стив Лурье, нарушителям будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию, потом все шестеро человек будут отпущены на свободу.

Это не первая попытка внести изменения в знаменитый знак Голливуда. Ранее, в 2017 году, неизвестный в новогоднюю ночь изменил знаменитую надпись Hollywood в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, что можно перевести на русский как "святая марихуана".

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово HOLLYWOOD (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.

Надпись Hollywood расположена на южном склоне горы Маунт-Ли и является самым узнаваемым символом американской "фабрики грез".

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