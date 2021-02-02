Фитнес на фоне военного переворота: верный способ стать звездой нета – видео

После появления видео в Сети девушка мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Мьянме учитель физкультуры записала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star.

На видео молодая девушка по имени Кхинг Хнин Вай в течение трех с половиной минут выполняет энергичные движения, не обращая внимания на происходящее вокруг.

Она рассказала, что приходит на это место каждый день уже почти год, так как готовится к танцевальному конкурсу.

"Я думала, что это будет обычное утро, и не ожидала, что такие события могут произойти", – добавила Кхинг Хнин Вай.

В Мьянме 1 февраля военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие или связанные с правящей партией.

После появления видео в Сети девушка мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.

Интернет-пользователи отметили ироничность ситуации. Песня, под которую танцевала девушка, называется Ampun Bang Jago – эту фразу индонезийцы обычно используют, чтобы высмеять высокомерных людей.

В понедельник в Мьянме было объявлено чрезвычайное положение на год.

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