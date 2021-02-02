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Больница Матей Балш.

Бухарестская больница "Матей Балш" после пожара – фото, видео

© Sputnik / Georgiana Arsene
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33473969.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210202/33473299/chto-proiskhodit-v-bolnitse-matei-bals-v-romanias-posle-pozhara---video.html

Случившаяся там трагедия оставила заметные следы на стенах медучреждения, однако, жизнь уже вернулась в обычное русло.

БУХАРЕСТ, 2 фев – Sputnik, Джорджиана Арсене. В анналах больницы "Матей Балш" в Бухаресте 29 января 2021 года останется трагической датой. Всего за несколько мгновений языки пламени стремительно распространились и унесли жизни нескольких человек. Серьезно пострадали и все корпуса клиники. 

В медучреждении началось внутреннее расследование. Этот факт заставил руководителя больницы Марию Ницеску воздержаться от каких-либо заявлений. 

По этой же причине закрыт доступ внутрь и для прессы. 

"Мы не можем вас пустить, поскольку идет расследование и полиция запрещает", – так ответила Ницеску корреспонденту Sputnik, попросившему пройти в здание больницы для съемки репортажа.
Situația la spitalul Matei Balș, după incendiu
© Sputnik / Georgiana Arsene
"Плачем и крестимся, сколько это еще можно терпеть?".

Однако многое видно даже с улицы: на стенах строения остались следы копоти. В день трагедии, в пятницу, в прессе были лишь снимки фасада больницы, спереди. С других ракурсов вся эта картина выглядит еще более пугающе. 

Фото, сделанные корреспондентом Sputnik даже издали, уже о многом говорят. Вид обгоревших стен - нерассказанная история людей, окончивших свою жизнь в столь трагических обстоятельствах или же чудом выживших. 

Глядя на эти фото можно понять и то испытание, которое выпало на долю медиков, которые обычно спасают человеческие жизни в палатах и операционных, а не в пламени и дыму.

  • Больница Матей Балш
    Больница "Матей Балш".
    © Sputnik / Georgiana Arsene
  • Больница Матей Балш
    Больница "Матей Балш".
    © Sputnik / Georgiana Arsene
  • Больница Матей Балш
    Больница "Матей Балш".
    © Sputnik / Georgiana Arsene
  • Больница Матей Балш.
    Больница "Матей Балш".
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
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© Sputnik / Georgiana Arsene
Больница "Матей Балш".

Как стало известно ранее , еще в октябре 2020 года в больнице началась работа по газификации, трубы были протянуты, а котлы привезли вечером 28 января. 

Утром 29 января на первом этаже больницы "Матей Балш" в палате, где находились три пациента, начался пожар. Пламя быстро распространилось, в зоне возгорания оказались около 100 пациентов с COVID-19, многие из которых были подключены к кислородным аппаратам.

Пожарные и спасатели экстренно эвакуировали пациентов и медперсонал. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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