Пока все спали: рекордный счет "МЮ", боевик в Приморье и Amazon без Безоса

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Футболисты "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромили "Саутгемптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии, передает РИА Новости.

Игра в Манчестере завершилась с рекордным счетом 9:0. Дубль оформил Антони Марсьяль (69-я и 90-я минуты), еще по голу забили Аарон Уан-Биссака (18), Маркус Рэшфорд (25), Эдинсон Кавани (39), Скотт Мактоминей (72), Бруну Фернандеш (88, с пенальти) и Дэниел Джеймс (94). Еще один гол на счету защитника гостей Яна Беднарека (34), который на 86-й минуте был удален с поля. На второй минуте встречи красную карточку получил полузащитник "Саутгемптона" Александр Янкевич.

В параллельном матче "Ньюкасл" на своем поле уступил "Кристал Пэлас" - 1:2.

В истории лиги было два матча с таким счетом, и оба – с участием этих команд: "Саутгемптон" в 2019-м потерпел поражение от "Лестера", а "Манчестер Юнайтед" в 1995-м обыграл "Ипсвич".

"Вестерн" в Приморье

Стрелять по колесам пришлось полиции в Приморском крае, чтобы остудить пыл и задержать пьяного угонщика автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.

"Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам", - говорится в сообщении.

"Гонка" завершилась тем, что автобус попал в кювет. Лихача-угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав.

"По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение", - отметили в МВД.

Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". "Ковбою" грозит до пяти лет лишения свободы.

Джефф Безос покинет пост

Основатель компании Amazon заявил о намерении уйти с должности генерального директора. Об этом он сообщил в письме сотрудникам, опубликованном на сайте компании.

"Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Джесси станет генеральным директором", — цитирует письмо РИА Новости.

Джефф Безос считается одним из самых богатых людей в мире. Так, он возглавляет рейтинг Real-Time с состоянием в 196,2 миллиарда долларов, а в списке Bloomberg Billionaires Index занимает второе место после главы SpaceX и Tesla Илона Маска (хотя в этом рейтинге состояние Безоса оценивается в 197 миллиардов).

В сентябре 2019 года Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

Расплющенная луна - видео из космоса

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" кадры с "расплющивающейся" Луной и рассказал, что так выглядит закат полной Луны из космоса.

"Перед тем как она скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается", — объяснил космонавт.

Как отметил Кудь-Сверчков, видео было снято ночью, поэтому земной горизонт в кадре невидим, и из-за этого кажется, что Луна "растворяется в воздухе".

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