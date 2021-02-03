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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Мексика одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (17)
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Sputnik Молдова
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Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков страны выдала разрешение на экстренное использование российской вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину "Спутник V".

В среду мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков одобрила применение на территории страны российской вакцины. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков Мексики (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", – заявили в РФПИ.

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель ранее также сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Мексика стала 17-й страной в мире, одобрившей применение российского препарата на своей территории.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

"Приветствуем решение регулирующих органов Мексики о регистрации вакцины "Спутник V" и ее включении в национальный портфель препаратов против коронавируса. Партнерство между Россией и Мексикой поможет спасти жизни многих людей и защитить население благодаря одной из лучших вакцин в мире", – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet в своей публикации подтвердил высокую эффективность российского препарата, превышающую 90%.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (17)

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