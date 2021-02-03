Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заразившихся

Количество людей на планете, прошедших вакцинацию от коронавируса нового типа, впервые стало больше заразившихся.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Агентство Bloomberg, собрав данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью, провело подсчет общего количества вакцинированных от COVID-19 в мире.

Всего, по информации агентства, за время начала вакцинации было введено более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии на планете.

Сейчас в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. Чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, по мнению Bloomberg, при существующих темпах вакцинации потребуются годы. Тем не менее агентство отмечает и тот факт, что темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины от новых производителей.

На данный момент процессом охвачено 66 стран. Лидируют по темпам вакцинации США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 103,8 миллиона случая инфицирования коронавирусом. В США число заразившихся превысило 26 миллионов, далее следуют Индия – 10 миллионов заболевших и Бразилия – 9 миллионов.

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