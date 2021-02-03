Цирк и не только: блеск и ужас приднестровской гимнастки

Когда-то Любовь Гавриленко из Бендер проделала опасный трюк: из художественной гимнастки перевоплотилась в цирковую артистку. В интервью Sputnik акробатка рассказала о своей судьбе под куполом, рисках и кризисе жанра.

ТИРАСПОЛЬ, 3 февраля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Скучаю по своей работе". Таким постом изящная Любовь Гавриленко встречает гостей своего профиля в Facebook. Внизу - комментарии солидарности. Ее коллеги по цирковой арене по всему миру разбросаны. Но под афишей в социальных сетях цирковые не так далеко друг от друга ушли – все под одним куполом COVID.

"Из-за пандемии повсеместно отменяются шоу. Мы уже год не выступали. Локдауны перемололи все наши планы как в мясорубке. С весны только и слышали, что многие известные цирки банкротятся. Даже Cirque du Solei пережил крах", - с ужасом описывает ситуацию Любовь Гавриленко.

Прима - гимнастка

Идеальную растяжку и благородное воспитание Любовь получила в "Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 1". В родных Бендерах была королевой обруча, ленты и булав. То была эпоха двух прим СДЮШОР – Любови Гавриленко и Анастасии Танурковой. Каждое соревнование – интрига.

"Мы с Настей, конечно, соперничали. Но всегда честно. Никаких не было "подковерных" штучек, на которые вы намекаете. Всегда только искренняя борьба за медали. Нам повезло, что нас ценили исключительно за талант", - уверяет бендерская гимнастка.

А еще повезло с тренерами. Любовь к художественной гимнастике – мероприятие недешевое. Оборудование, купальники, разъезды… "В двухтысячных тяжело было с деньгами. Мои родители не могли себе это все позволить, - вспоминает спортсменка. ­– Очень помогли тренеры Раиса Пезлова и Наталья Шабалина. Они находили спонсоров, поддерживали как могли".

Хочешь быть гимнасткой – выноси все фокусы профессионального спорта. Любовь говорит об идеальной внешности: "Следы от гимнастики (травмы) на всю жизнь на моих ногах остались". А про лишения так вообще молчит: "Никакой личной жизни. Поесть вдоволь – и то нельзя было. Хлеб и все мучные изделия тренеры нам запрещали. Но вот без чего вообще невыносимо было – это без сладостей. Втихаря иногда ели шоколадки", - смеется собеседница.

Еще один фактор - карьера "художницы" короткая, как девичья память. А молдавская гимнастика - так вообще барышня, едва достигшая совершеннолетия. Чаще всего девушки выступают, пока в школе учатся. За 11 лет Любовь Гавриленко стала призером чемпионата Молдовы, участницей чемпионатов мира, Европы и международных Гран-при. Из художественной гимнастики ушла в звании мастера спорта.

"Из этого времени самое яркое воспоминание - когда в Париж поехали. Участвовали там в соревнованиях, смотрели город. Столько было эмоций, до сих пор помню. Вообще, для нас было важно ездить на старты в другие страны. Знаете, когда такой каждодневный монотонный труд вознаграждается поездками, понимаешь, зачем столько тренироваться на износ", - подчеркивает мастер спорта.

Цирк! Цирк! Цирк!

Сразу после выпускного Люба Гавриленко устроила цирк: с хулахупами под международным куполом. Говорит, многие до сих пор не понимают, что это за профессия.

"Многие узнают, что я выступаю в цирке, а потом спрашивают, где я работаю. Не все воспринимают это как профессию. Вот папа мой все время задает вопрос: "Ну и сколько ты еще скакать будешь?" - смеется гимнастка.

Первый контракт – с тайваньским цирком. Пальмы, остров, открытый парк. Романтика под сводами курортного неба щедро оплачивалась. Любовь вспоминает, как ошарашила родителей первым денежным переводом. В 2004 году 700 американских долларов – роскошь для простых бендерчан.

"Мой папа тогда долго возмущался, зачем ему столько денег. Он был связистом на заводе и получал копейки по сравнению с моим заработком. Столько денег он в жизни не видел", - вспоминает артистка.

© Photo : предоставила Любовь Гавриленко Выступление под куполом цирка

"Если и есть цирковой ужас – то это шапито", - считает воздушная гимнастка. Любовь Гавриленко 3 года кочевала по США с цирковой труппой. Крутила хулахупы, прыгала на скакалке, каталась на слоне. 24 штата – за полгода. И так по кругу, адскому, по словам гимнастки.

"Я когда в Штаты ехала, думала, будет что-то невероятное. А на деле я себе придумала эту американскую мечту. Разве что Майами – вот там хорошо и красиво. Но моя реальность совсем другая оказалась. Шапито, поле, грязь, подъем каждое утро в 5, вот и вся романтика", - говорит Любовь.

Контракт с американским шапито не включал весь бэкстейдж. От часовых поясов то в жару, то в холод. От многонационального коллектива чаще только негатив. А природные катаклизмы вообще пугали!

"Нас однажды торнадо застало в шапито. Это был ужас. Мы же в открытом поле, а по технике безопасности нужно в здании прятаться. Представьте: полный цирк, зрители пришли на выступление, но зрелище не самое приятное - на нас идет торнадо. Вот это была паника. Но вихрь покрутится рядом и прошел мимо. Повезло", - вспоминает артистка.

Германия любит таланты

Звездные годы бендерчанка связывает с карьерой в Германии. Отмечает особую культуру немецкого циркового искусства: зрители-ценители, да и отношение к артистам самое профессиональное.

"В немецком цирке Mozarteum (он один из самых лучших в стране) мы очень много лет выступали с мужем. И если бы не пандемия, работали бы там и дальше", - уточняет Любовь Гавриленко.

На арене, как и в жизни, ответственность за пару несет супруг Ярослав Степанец. Танцор по образованию поменял призвание ради семейного дуэта. Воздушные гимнасты со славянской внешностью особо ценятся в цирковой индустрии.

"Что я заметила - русские везде. Во всех труппах есть наши артисты. Думаю, потому что у нас подготовка самая лучшая. В основном цирковые коллективы состоят из русскоязычных артистов из стран СНГ. Европейцев очень мало встречала", - подчеркивает Любовь.

Еще одна славная история - участие в одном из крупных немецких телешоу. В том числе и в дуэте Ярослав Степанец – Любовь Гавриленко Германия искала таланты. В финал не прошли – языковой барьер. Плюс параллельно еще приходилось в цирке работать. Кстати, самый интересный номер Любовь показывала именно в реальном, а не телешоу.

© Photo : предоставила Любовь Гавриленко Номер с оловянными солдатиками

"Оловянные солдатики и я в роли куклы. Этот номер для нас поставила популярная хореограф Татьяна Денисова. Все поклонники российского танцевального шоу знают ее. Она с нами в нашем цирке работала. Очень горжусь этим выступлением", - отмечает гимнастка.

Взлеты и падение

Кроме смеха: в любом шоу есть темная сторона. Работа в цирке – опасный трюк. Каждый взлет воздушной гимнастки может обернуться крахом.

"Было падение. На репетиции я не рассчитала свои силы и рухнула с трехметровой высоты. Сломала два ребра, повредила позвоночник. Но несильно. Обошлось. После этого был страх перед сценой, который пришлось перебарывать", - вспоминает Гавриленко.

А еще больная тема для всех артистов – неудачный кастинг. Любовь к Cirque du Soleil была не взаимной.

"Я пробовала туда попасть в свое время. Приглашали даже раз меня на просмотр. Но что-то не срослось, и я бросила эту затею, когда обрела интерес в других хороших международных цирках. Кстати, ситуация с пандемией показала, что du Soleil тоже плачет. У меня много знакомых там и в других цирках тоже без работы остались", – объясняет собеседница.

Любовь с супругом уже год в творческом карантине. Контракт с немецким цирком прерван до полного выздоровления от коронавируса. Мира или континента – покажет ситуация с COVID. Пока планета сражается с опасным вирусом, цирковые осваивают новые профессии, чтобы выжить.

© Photo : предоставила Любовь Гавриленко Семейный дуэт в немецком цирке

"Столько у нас знакомых, которые попрощались с карьерой. Некоторые ушли в фитнес, тренировки. Кто-то даже кардинально сменил профессию – грузчиком стал один товарищ. Чего далеко ходить, пока мы в Бендерах, мой муж занялся ремонтом. Надо жить самим и кормить дочку", - откровенничает воздушная гимнастка.

35-летняя артистка признается, что цирк невозможно оставить добровольно. Это страсть вне времени. Главное - выбрать уместный жанр. В будущем воздушная гимнастка планирует перейти в направление по возрасту - quick change. "Быстрое переодевание" звучит символично: мечта каждого фокусника - кризис обернуть в иллюзию и вернуться на арену, полную смеха и зрителей.

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