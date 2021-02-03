16:53 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Медведев рассказал об объемах производства вакцин от COVID-19 в России

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0a/33197254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210203/33478115/medvedev-rasskazal-ob-obemakh-proizvodstva-vaktsin-ot-covid-19-v-russia.html

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о темпах производства вакцин и заявил о наличии "политических проблем" с продвижением российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. О важности производства вакцин в достаточных количествах заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев.
© Sputnik / Екатерина Штукина
Медведев – о прививке от коронавируса и безопасности российских вакцин

Он напомнил, что в России началась масштабная вакцинация граждан, для чего было развернуто более 3 тысяч прививочных пунктов.

"Ключевое условие – это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме", – подчеркнул зампредседателя СБ РФ.

В этой связи Медведев заявил, что к концу первого полугодия в стране планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а со второго полугодия в гражданский оборот собираются выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц, сообщает РИА Новости.

"Определены организации, которые этим занимаются, развернута сеть… Поскольку количество вакцинирующихся будет расти, <…> это ведет к перегрузкам региональных систем здравоохранения, поэтому здесь необходима координация, для того чтобы деятельность такого рода была более слаженной", – сказал замглавы Совбеза.

Медведев также оценил потенциал производственных мощностей вакцины "ЭпиВакКорона". Он подчеркнул, что важно определить, какие дополнительные меры нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства и получить к концу первого полугодия более пяти миллионов доз, а с июня выпускать не менее 1,5 миллиона доз ежемесячно.

Флакон с вакциной Гам-КОВИД-Вак
© Sputnik / Александр Кряжев
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V"

Говоря о признании вакцин на Западе, Медведев заявил о наличии "политических проблем" в этой области. Он отметил, что российские препараты "мало где ждут" в странах с развитой экономикой, но при этом они понимают, что собственными силами могут не справиться с обеспечением вакциной населения своих стран.

"Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и политические всякие проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики. В то же время они понимают, что и собственными возможностями они могут не справиться. И это создает определенное напряжение", – сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.

Он попросил коллег предоставить информацию о том, что удалось сделать в этой сфере и каковы перспективы развития ситуации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мексика одобрила применение российской вакцины "Спутник V"
Российская вакцина "ЭпиВакКорона" прошла регистрацию в Туркменистане
Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться