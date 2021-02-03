Медведев рассказал об объемах производства вакцин от COVID-19 в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о темпах производства вакцин и заявил о наличии "политических проблем" с продвижением российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. О важности производства вакцин в достаточных количествах заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в России началась масштабная вакцинация граждан, для чего было развернуто более 3 тысяч прививочных пунктов.

"Ключевое условие – это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме", – подчеркнул зампредседателя СБ РФ.

В этой связи Медведев заявил, что к концу первого полугодия в стране планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а со второго полугодия в гражданский оборот собираются выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц, сообщает РИА Новости.

"Определены организации, которые этим занимаются, развернута сеть… Поскольку количество вакцинирующихся будет расти, <…> это ведет к перегрузкам региональных систем здравоохранения, поэтому здесь необходима координация, для того чтобы деятельность такого рода была более слаженной", – сказал замглавы Совбеза.

Медведев также оценил потенциал производственных мощностей вакцины "ЭпиВакКорона". Он подчеркнул, что важно определить, какие дополнительные меры нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства и получить к концу первого полугодия более пяти миллионов доз, а с июня выпускать не менее 1,5 миллиона доз ежемесячно.

Говоря о признании вакцин на Западе, Медведев заявил о наличии "политических проблем" в этой области. Он отметил, что российские препараты "мало где ждут" в странах с развитой экономикой, но при этом они понимают, что собственными силами могут не справиться с обеспечением вакциной населения своих стран.

"Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и политические всякие проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики. В то же время они понимают, что и собственными возможностями они могут не справиться. И это создает определенное напряжение", – сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.

Он попросил коллег предоставить информацию о том, что удалось сделать в этой сфере и каковы перспективы развития ситуации.

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