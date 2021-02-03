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Цепь на фоне надписи шенген, тематическое фото

ЕС пересмотрел въезд в "шенген" для третьих стран: что нужно знать

© REUTERS / Wolfgang Rattay
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (20)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210203/33478569/es-peresmotrel-vezd-v-shengen-dlya-tretikh-stran-chto-nuzhno-znat.html

Согласно опубликованной пресс-службой Совета ЕС информации, обусловленные пандемическим кризисом критерии ужесточаются.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Новые рекомендации, которые касаются ограничений на поездки в Шенгенскую зону, утвердил во вторник Совет Европейского союза. Как и предыдущие, они обусловлены пандемией COVID-19.

​Согласно пресс-релизу Совета ЕС, в новых рекомендациях содержатся условия для открытия границ ЕС с третьей страной для любых поездок, в том числе туристических. Чтобы границы Шенгенской зоны для страны открылись, ей нужно отвечать следующим критериям:

  • число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней;
  • число новых случаев заражения за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;
  • страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней;
  • число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.

Также будет приниматься во внимание и степень распространения разных мутаций коронавируса.

Руководствуясь этими критериями, Совет Евросоюза будет обновлять список государств, для граждан которых границы "шенгена" будут открытыми. Предыдущий пересмотр списка произошел 28 января, в нем осталось семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Дополнительные ограничения на необходимые поездки в ЕС

Поезд возле вокзала Монпарнас в Париже
© Sputnik / Irina Kalashnikova
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Как и раньше, на территорию Шенгенской зоны пускают граждан и резидентов стран ЕС, однако им для въезда нужно будет предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда в "шенген". Это правило не будет распространяться только на работников транспорта. Кроме того, странам разрешено на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения по приезде – карантин, самоизоляцию или тестирование на COVID-19.

В рекомендациях предусмотрена и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается.

Принятые во вторник рекомендации распространяются на все страны ЕС, кроме Ирландии, а также на Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. У Дании есть право решать, следовать им или нет. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (20)

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