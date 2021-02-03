Что нам "напела" неродившаяся исполнительница: альбом, не имеющий аналогов

Сборник, который передает отражение души, еще не видевшей дневного света и не сделавшей ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Американский музыкальный лейбл выпустит альбом, созданный на тот момент еще не родившейся исполнительницей, сборник с говорящим названием Sounds of the Unborn ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля.

"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители - Элизабет Харт и Иван Диас Мате", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Instagram-аккаунте лейбла Sacred Bones.

Источник уточняет, что "сборник, который передает отражение души, которая еще не видела дневного света и еще не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sacred Bones (@sacredbones)

Как отмечает издание Guardian, родители Луки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации и затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов.

US toddler to release debut album recorded in the womb https://t.co/rULjNaGrQs — The Guardian (@guardian) February 3, 2021

​Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".

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