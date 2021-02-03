23:55 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Кибератака.

Цифровая "Фукусима": что может ее спровоцировать

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32950713.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210203/33480618/tsifrovaya-fukusima-chto-k-ney-mozhet-privesti.html

Государство обязано защищать как тайну частной жизни граждан, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь".

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Безопасность
© CC0 / Pixabay / TBIT
Персональные данные в Молдове: насколько они защищены

Эксперт напомнила, что в конституции существует норма о защите частной жизни, а в пункте "м" статьи 71 есть тезис о том, что государство должно защищать данные. Однако, по ее словам, это пока не регулируется. Касперская подчеркнула необходимость разработки законов о цифровой идентичности россиян, о праве на тайну идентичности и об обороте пользовательских данных.

Так, она считает, что в России должен появиться большой "цифровой кодекс". При этом государство обязано защищать как тайну частной жизни россиян, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь".

"Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы", – предупредила Касперская.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Объемы выбросов, по оценкам ученых, составили около 20 процентов от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вступают новые правила о защите персональных данных в ЕС
Специалист дал советы, что делать при утечке персональных данных
Случается и в Молдове: мужчина поплатился за разглашение персональных данных


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней
Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться