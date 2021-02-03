Цифровая "Фукусима": что может ее спровоцировать

Государство обязано защищать как тайну частной жизни граждан, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь".

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Сбор персональных данных "кем попало" может привести к цифровым "Фукусимам", предупредила в беседе с "Известиями" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Эксперт напомнила, что в конституции существует норма о защите частной жизни, а в пункте "м" статьи 71 есть тезис о том, что государство должно защищать данные. Однако, по ее словам, это пока не регулируется. Касперская подчеркнула необходимость разработки законов о цифровой идентичности россиян, о праве на тайну идентичности и об обороте пользовательских данных.

Так, она считает, что в России должен появиться большой "цифровой кодекс". При этом государство обязано защищать как тайну частной жизни россиян, так и сдерживать тех, кто пытается засунуть людей в "электронный концлагерь".

"Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы", – предупредила Касперская.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Объемы выбросов, по оценкам ученых, составили около 20 процентов от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

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