Существенное снижение: в России за пять лет убийств стало на треть меньше

Органы надзора за соблюдением законов и законности отмечают, что этот показатель в стране последовательно сокращается.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Число зарегистрированных убийств в России за последние пять лет сократилось на треть, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

"В стране последовательно снижается общее число зарегистрированных убийств. За последние пять лет их число сократилось на треть (с 11,3 тысячи до 7,7 тысячи за год)", – говорится в сообщении.

Согласно источнику, в 2020-м наибольшее число убийств совершено в Московской (311, -15,5%), Свердловской (286, +0,4%,) областях и Республике Татарстан (252, +21,2%)

В минувшем году, отмечается на портале, было зарегистрировано 7,7 тысячи убийств и покушений на убийство - на 3,2% меньше, чем в 2019-м.

А вот количество изнасилований и покушений на них за прошедший год, напротив, выросло к 2019-му на 11,3%, до 3,5 тысячи.

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