"Спутник V" одобрят в Европе в ближайшее время: глава РФПИ

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Евросоюз может разрешить применение вакцины в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что соответствующие документы уже отправили в Европейскую медицинскую ассоциацию.

"Процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве. Это разрешение требуется, чтобы применение и производство препарата допустили в ЕС.

Накануне научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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