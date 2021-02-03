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"Спутник V" одобрят в Европе в ближайшее время: глава РФПИ

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (23)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210203/33484959/sputnik-v-odobryat-v-europe-v-blizhayshee-vremya-glava-rfpi.html

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Евросоюз может разрешить применение вакцины в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что соответствующие документы уже отправили в Европейскую медицинскую ассоциацию.

"Процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве. Это разрешение требуется, чтобы применение и производство препарата допустили в ЕС.

Флакон с вакциной Гам-КОВИД-Вак
© Sputnik / Александр Кряжев
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V"

Накануне научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (23)

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