Пока все спали: ВОЗ о рынке в Ухане, охрана Чукотки и риттбергер Самоделкиной

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Новый коронавирус вполне мог распространиться на рынке морепродуктов в китайском Ухане, но это не означает, что вирус возник именно там, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

"На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства <...> Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть", — рассказал Дедков.

Эксперт добавил, что сейчас рынок закрыт, постройки сносят, однако даже сейчас можно сделать вывод, что коронавирус начал распространяться именно оттуда.

Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.

В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождение коронавируса SARS—CoV—2. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, отсидели карантин и 29 января начали работу.

Четверной риттбергер - уже реальность

российская фигуристка Софья Самоделкина включила в план произвольной программы на первенстве РФ в Красноярске четверной риттбергер, который еще ни разу в истории не исполнялся на соревнованиях в женском одиночном катании, пишет РИА Новости.

Из российских фигуристок риттбергер в четыре оборота изучает также бронзовый призер чемпионата России этого сезона, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Самоделкина занимает четвертое место после короткой программы первенства России, имея в активе 71,37 балла. У идущей первой Софьи Муравьевой 72,97 балла. Спортсменки не обязаны следовать заявленному контенту программы. Днем ранее Самоделкина призналась, что риттбергер у нее далек от полной готовности и, скорее всего, она сделает в программе два четверных сальхова.

Дивизия для береговой охраны Чукотки

Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".

По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.

Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.

В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.

Don't Stop Me Now

Именно эта композиция британской рок-группы Queen признана самой жизнеутверждающей песней в пандемию коронавируса, пишет Daily Mail, которую цитируют "Известия".

Издание провело опрос и выяснило, что песня Queen способна быстро поднять настроение и зарядить энергией. На втором месте оказался хит группы ABBA Dancing Queen, а бронзовым призером стала песня Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

Также в пятерку вошли композиции Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova