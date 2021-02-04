Вакцина халяльна - разработчики "Спутника V"

Мусульмане, проживающие в России, получили от создателей первой в мире вакцины от коронавируса важную информацию.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. По предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в составе вакцины от коронавируса "Спутник V" нет. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Ильдар Аляутдинов.

Ранее ДУМ получило от разработчков препарата все необходимые сведения. Мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее агентству в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.

"Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.

По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

"Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.

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