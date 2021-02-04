Путин: ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется

Президент России прокомментировал ситуацию, сложившуюся на мировом рынке продовольствия, а также ознакомился с ситуацией в РФ.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В четверг российский президент Владимир Путин провел встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется", – отметил Путин во время встречи.

Решетников согласился и отметил, что в сложившейся ситуации сошлись несколько факторов, которые в конечном итоге повлияли на цены и настроения на рынке. С одной стороны, это и тот факт, что все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, а с другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

"И соответственно, поскольку мы – один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", – добавил российский министр.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин встретился с главой Минэкономразвития М. Решетниковым

Он заявил, что рост цен в РФ на продовольствие на сегодняшний момент является риском в том числе и для макроэкономической стабильности.

"Мы в четвертом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", – сказал Решетников.

Путин подчеркнул, что Россия должна развивать собственные биржевые инструменты по торговле зерном. Он напомнил, что Россия – одна из крупнейших стран-производителей этого продукта, но ориентируется на зарубежные биржи.

"Такие инструменты надо, конечно, развивать у себя. Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? Почему нет, почему мы не можем это не иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", – сказал Путин.

По словам российского президента, такие же биржевые инструменты необходимо развивать по отношению ко всем товарам, которые Россия активно экспортирует.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova