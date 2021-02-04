На месте детского концлагеря под Гатчиной могут создать мемориал

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. По мнению губернатора Александра Дрозденко, мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда", пишет РИА Новости.

"На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь, который показывал весь цинизм фашистов, которые говорили, что они культурная нация и несут благо на оккупированной территории. Он находился под Гатчиной, в этом лагере находились дети. Дети находились там с одной целью: у них выкачивали кровь для фашистов, офицеров, специальных войск, карателей, которые находились под Ленинградом… Я предлагаю создать мемориал на территории этого бывшего концентрационного лагеря", - заявил Дрозденко на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященном современным подходам к оценке потерь среди гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны.

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Данную инициативу поддержал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, пообещав оказать помощь в ее реализации.

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