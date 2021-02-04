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Дикорастущие кактусы, архивное фото

Колючая контрабанда: что грозит за провоз на теле тысячи кактусов

© CC0 / Unsplash / Andrés Sanz
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210204/33491379/kolyuchaya-kontrabanda-chto-grozit-za-provoz-na-tele-tysyachi-kaktusov.html

В Новой Зеландии осудили контрабандистку, которая прибыла в страну с редкими и исчезающими кактусами, прикрепив их на теле особым способом.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Женщина, пытавшаяся ввести в Новую Зеландию около одной тысячи суккулентов, приговорена судом к 100 часам общественных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand.

Сообщается, что инцидент произошел в марте 2019 года. 38-летнюю Венди Ли, занимающуюся торговлей растениями через интернет-аукцион TradeMe, остановили в международном аэропорту Окленда по прилету из Китая. Она пыталась ввезти в страну 947 суккулентов и кактусов, которые находились в чулках, привязанных к телу. Когда женщина поняла, что ее заметила специально обученная собака, она попыталась смыть растения в туалете, однако безуспешно.

Сигареты, изъятые на границе. Архивное фото.
© Photo : customs.gov.md
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Среди обнаруженных растений было восемь разновидностей кактусов, находящихся под угрозой исчезновения. Стоимость растений превышала более 10 тысяч долларов. Позднее в июле 2019 года контрабандистка также попыталась в багаже незаконно провезти в страну более 140 семян.

Во время судебного разбирательства Венди Ли признала себя виновной по всей пунктам обвинения, суд приговорил ее к 100 часам общественных работ и 12 месяцам строгого надзора.

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