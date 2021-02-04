Колючая контрабанда: что грозит за провоз на теле тысячи кактусов

В Новой Зеландии осудили контрабандистку, которая прибыла в страну с редкими и исчезающими кактусами, прикрепив их на теле особым способом.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Женщина, пытавшаяся ввести в Новую Зеландию около одной тысячи суккулентов, приговорена судом к 100 часам общественных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand.

#WATCH: "She had these plants, 947 succulents and eight cacti, packed into stockings which were wrapped around her body. So it was deliberate, it was intentional, and she knew that what she was doing was a prohibited activity."https://t.co/it8GfILwj8 — Checkpoint (@CheckpointRNZ) February 3, 2021

Сообщается, что инцидент произошел в марте 2019 года. 38-летнюю Венди Ли, занимающуюся торговлей растениями через интернет-аукцион TradeMe, остановили в международном аэропорту Окленда по прилету из Китая. Она пыталась ввезти в страну 947 суккулентов и кактусов, которые находились в чулках, привязанных к телу. Когда женщина поняла, что ее заметила специально обученная собака, она попыталась смыть растения в туалете, однако безуспешно.

Среди обнаруженных растений было восемь разновидностей кактусов, находящихся под угрозой исчезновения. Стоимость растений превышала более 10 тысяч долларов. Позднее в июле 2019 года контрабандистка также попыталась в багаже незаконно провезти в страну более 140 семян.

Во время судебного разбирательства Венди Ли признала себя виновной по всей пунктам обвинения, суд приговорил ее к 100 часам общественных работ и 12 месяцам строгого надзора.

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