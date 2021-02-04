Украина: карантин не снимут до конца апреля

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. До конца апреля, а может и дольше продлятся карантинные ограничения на Украине из-за ситуации с коронавирусом, об этом в четверг заявил премьер страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.
"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - отметил он в ходе встречи на бизнес-форуме.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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