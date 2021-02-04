Украина: карантин не снимут до конца апреля

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. До конца апреля, а может и дольше продлятся карантинные ограничения на Украине из-за ситуации с коронавирусом, об этом в четверг заявил премьер страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - отметил он в ходе встречи на бизнес-форуме.

Ранее, 3 февраля, председатель правительства Украины сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране позволяет вернуться к системе "адаптивного карантина", при котором карантинные меры будут разные в отдельных регионах. Сейчас по всей Украине остаются в силе карантинные ограничения, которые действовали до локдауна, который продлился с 8 по 24 января. В частности, запрещается проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

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