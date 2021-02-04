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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

В Германии рассказали о том, чем российская вакцина "Спутник V" удивила Запад

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (31)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210204/33491803/v-germany-rasskazali-o-tom-chem-rossiyskaya-vaktsina-sputnik-v-udivila-zapad.html

Немецкая Die Welt сравнила создание первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V" с запуском СССР первого спутника в 1957 году.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Автор германского издания Die Welt Жак Шустер считает, что России "удалось удивить" Запад впервые с 1957 года, когда весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли.

"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР, – ред.)", – написал журналист.

Поэтому журналист считает вполне естественным и логичным название, которое дали этому прорывному препарату – "Спутник V".

Шустер также напомнил, что авторитетное научное издание Lancet подтвердило очень высокую эффективность "Спутника V", что оправдывает решение российского правительства начать использовать препарат до обнародования окончательных данных о нем.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Мексике. Евросоюз может разрешить применение вакцины в течение ближайшего месяца, документы о регистрации уже направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (31)


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