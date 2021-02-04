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"Спутник V" для своих нужд и экспорта: в Турции готовы выпускать препарат

© Photo : Russian Direct Investment Fund
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (32)
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Sputnik Молдова
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Соглашение между партнерами подписано ранее, сейчас российская сторона начала трансфер технологии производства.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Начался отсчет времени для производства вакцины "Спутник V" в Турции, заявил Sputnik Турция председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран.

​Как ранее сообщили РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Оран в интервью агентству DHA заявил, что соглашение с РФПИ подписала в августе прошлого года его компания.

"В Турции нет проблем с количеством вакцин, которые могут быть произведены. Есть несколько площадок, где можно наладить производство вакцин. Его объем будет зависеть от потребности в них населения нашей страны и для экспорта в другие страны по их запросу, все это будет высчитываться", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Турцию еще одной делегации из России, которая обсудит вопрос о передаче технологии, до окончания этого процесса дату начала производства вакцины назвать затруднительно.

Флакон с вакциной Гам-КОВИД-Вак
© Sputnik / Александр Кряжев
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V"

"Для этого должен быть завершен процесс передачи технологии, и мы должны закончить все необходимые процедуры в Минздраве по регистрации российской вакцины. Мы уже дошли здесь до финального этапа. Одобрение министерства – это обязательное условие для начала производства", – добавил Оран.

Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (32)

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