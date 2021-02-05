11:33 05 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Детское питание

Мышьяк, свинец и ртуть - "коктейль" найден в известных марках детского питания

© Flickr / Frédérique Voisin-Demery
Общество
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/05/33499641.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210205/33499013/myshyak-svinets-i-rtut---kokteyl-nayden-v-izvestnykh-markakh-detskogo-pitaniya.html

Содержание токсичных металлов в высоких концентрациях выявлено при экспертизе в детском питании от американских компаний-производителей.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, а также другие тяжелые токсичные металлы в высоких концентрациях зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, пишет РИА Новости. Исследование провели эксперты подкомитета по экономической и потребительской политике Палаты представителей США.

Отмечается, что это может привести к нарушениям неврологического характера у детей.

Дети за обедом, тематическое фото
© Sputnik / Konstantin Chalabov
В Кишиневе запущен мониторинг питания в детских садах
Предметом изучения стала внутренняя документация компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета, который основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.

Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование специалистами, отмечает агентство.

"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к "постоянному снижению IQ", а также к понижению "неврологическому развитию младенцев и долговременной функции мозга". По данным американского регулятора и ВОЗ, эти четыре тяжелых металла опасны для здоровья и человека и "особенно для младенцев и детей, которые наиболее подвержен их нейтротоксическому воздействию".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через продукты питания


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей
Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из Запорожца
Тюнинг с апгрейдом: умельцы сделали снегоход из "Запорожца"
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться