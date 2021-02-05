Мышьяк, свинец и ртуть - "коктейль" найден в известных марках детского питания

Содержание токсичных металлов в высоких концентрациях выявлено при экспертизе в детском питании от американских компаний-производителей.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, а также другие тяжелые токсичные металлы в высоких концентрациях зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, пишет РИА Новости. Исследование провели эксперты подкомитета по экономической и потребительской политике Палаты представителей США.

Отмечается, что это может привести к нарушениям неврологического характера у детей.

Предметом изучения стала внутренняя документация компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета, который основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.

Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование специалистами, отмечает агентство.

"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к "постоянному снижению IQ", а также к понижению "неврологическому развитию младенцев и долговременной функции мозга". По данным американского регулятора и ВОЗ, эти четыре тяжелых металла опасны для здоровья и человека и "особенно для младенцев и детей, которые наиболее подвержен их нейтротоксическому воздействию".

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