Кирилл Вышинский провел одиночный пикет перед встречей Лаврова и Борреля

Вышинский в пятницу вышел на одиночный пикет возле Дома приемов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский провел пикет у Дома приемов МИД России в преддверии встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

Целью акции стало стремление напомнить о судьбе журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Латвии, и указать международной общественности на кризис свободы слова в этой стране, пишет РИА Новости.

Место проведения пикета было выбрано Вышинским не случайно. В Доме приемов МИД РФ в пятницу пройдут переговоры Сергея Лаврова и Жозепа Борреля, который находится в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.

"Я пришел сюда, чтобы привлечь еще раз внимание европейской дипломатии к тому, что происходит в Евросоюзе с нашими коллегами, которых под надуманными предлогами привлекают или готовы привлечь к уголовной ответственности, чтобы помешать им работать на том языке, на котором они хотят, и высказывать те мысли, которые они хотят высказывать", – заявил журналистам Вышинский.

Он напомнил, что задержанные журналисты сотрудничали с медиагруппой "Россия сегодня", однако это обстоятельство "вызвало озабоченность (у Риги - ред.), которая переросла в угрозу уголовного преследования, обыскам и изъятию техники".

"Я лишь надеюсь, что европейская дипломатия, которая так озабочена ситуацией с правами человека в России, попробует хотя бы обратить внимание - не говорю уж о том, чтобы принять какие-то меры - на то, чтобы наши коллеги-журналисты имели возможность работать на территории ЕС в тех СМИ, которые им близки по редакционной политике, и где они могут свободно высказывать свои мысли", – добавил Вышинский.

Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись">>>

В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, были предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза". Наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения.

Видео - "Происходит расчеловечивание": Алла Березовская - о травле журналистов>>>

У журналистов прошли обыски, взята подписка о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение>>>

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova