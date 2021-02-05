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Румыния контрольно пропускной пункт

Румыния обновила список стран "красной зоны" – Молдовы в нем нет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (40)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210205/33502861/rumyniya-obnovila-spisok-stran-krasnoj-zony-moldovy-v-nem-net.html

Новый перечень, опубликованный в Бухаресте Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, вступает в силу 5 февраля.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском заражения коронавирусной инфекцией. Об этом решении заявил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям в Бухаресте. 

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Молдова не попала в перечень государств "красной зоны". В этих условиях граждане республики, которым разрешено посещение Румынии, не обязаны по прибытии в эту страну соблюдать 14-дневный карантин.

Лица, приезжающие из стран "красной зоны", должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Путешественники, которые пересекают Румынию транзитом и обладают негативным результатом теста на COVID-19, также освобождены от карантина. 

Как отмечено в решении, посещение Румынии, въезд в которую закрыт для иностранцев, разрешается некоторым категориям граждан.

В число исключений из правил внесены те, у кого есть родственники в стране, вид на жительство либо же они едут на учебу или по работе.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (40)

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Теги:
Молдова, Румыния


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