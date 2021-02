КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Украина вновь включила Молдову в список стран "красной зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

Молдова находилась в списке стран "зеленой зоны" с 15 января.

Карантинные ограничения на Украине из-за ситуации с коронавирусом продлятся до конца апреля, а может и дольше. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль накануне.

Ранее, 3 февраля, председатель правительства Украины сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране позволяет вернуться к системе "адаптивного карантина", при котором карантинные меры будут разные в отдельных регионах. Сейчас по всей Украине остаются в силе карантинные ограничения, которые действовали до локдауна, который продлился с 8 по 24 января. В частности, запрещается проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.