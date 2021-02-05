Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Украина вновь включила Молдову в список стран "красной зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

© Screenshot / МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАIНИ Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова снова в него входит

Молдова находилась в списке стран "зеленой зоны" с 15 января.

Карантинные ограничения

Карантинные ограничения на Украине из-за ситуации с коронавирусом продлятся до конца апреля, а может и дольше. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль накануне.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - отметил он в ходе встречи на бизнес-форуме.

Ранее, 3 февраля, председатель правительства Украины сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране позволяет вернуться к системе "адаптивного карантина", при котором карантинные меры будут разные в отдельных регионах. Сейчас по всей Украине остаются в силе карантинные ограничения, которые действовали до локдауна, который продлился с 8 по 24 января. В частности, запрещается проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

При этом полис должен быть оформлен или украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.

Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером +380....).

В то же время иностранные граждане, находящиеся в самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по email kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp și Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

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