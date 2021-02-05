Верховный представитель ЕС надеется, что Евросоюз сертифицирует "Спутник V"

После публикации исследований вакцины "Спутник V" в журнале Lancet российский препарат получает все больше положительных отзывов.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.

"Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией", – сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также отметил, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в журнале Lancet.

"Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", – отметил Боррель.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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По словам директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальном противостоянии пандемии.

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