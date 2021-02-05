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Супер-антитела против коронавируса: открытие российских ученых

© AP Photo / Oded Balilty
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (44)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210205/33506209/super-antitela-protiv-koronavirusa-otkrytie-rossiyskikh-uchennykh.html

У выявленных иммуноглобулинов очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы стать основой эффективных лекарственных средств.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава РАН Александр Сергеев.

Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли".

"Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", – сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".

Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами.
© Photo : SCIGRAPHIX / S. Westermann
Исследование: новые штаммы коронавируса умеют уклоняться от антител

Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.

Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (44)

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