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Иосиф Кобзон с супругой Нелли.

Отсылка к Veuve Clicquot: что намерены продавать под брендом "Вдова Кобзона"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210205/33507089/alliuzia-veuve-clicquot-chto-namereny-prodavat-pod-brendom-vdova-kobzona.html

Пока что заявка на товарный знак находится на рассмотрении российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сын певца Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Роспатента.

Певец Иосиф Кобзон
© Sputnik / Игорь Маслов
Иосиф Кобзон — больше, чем легенда
Новый бренд регистрируется по 33-у классу Международной классификации товаров и услуг, который предполагает продажу любых алкогольных напитков за исключением пива.

Пока что заявка находится на рассмотрении ведомства.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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