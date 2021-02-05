Отсылка к Veuve Clicquot: что намерены продавать под брендом "Вдова Кобзона"

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сын певца Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Роспатента.
Сын Иосифа Кобзона регистрирует товарный знак под названием «Вдова Кобзона».— URA.RU (@ura_ru) February 5, 2021
Под этим брендом он планирует выпускать алкогольную продукцию: https://t.co/1uAlLjyrgN pic.twitter.com/DaW2aZy6Ng
Пока что заявка находится на рассмотрении ведомства.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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