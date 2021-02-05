Отсылка к Veuve Clicquot: что намерены продавать под брендом "Вдова Кобзона"

Пока что заявка на товарный знак находится на рассмотрении российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сын певца Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Роспатента.

Сын Иосифа Кобзона регистрирует товарный знак под названием «Вдова Кобзона».



Под этим брендом он планирует выпускать алкогольную продукцию: https://t.co/1uAlLjyrgN pic.twitter.com/DaW2aZy6Ng — URA.RU (@ura_ru) February 5, 2021

Новый бренд регистрируется по 33-у классу Международной классификации товаров и услуг, который предполагает продажу любых алкогольных напитков за исключением пива.

Пока что заявка находится на рассмотрении ведомства.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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