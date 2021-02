Еще одна страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В пятницу Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российского препарата против COVID-19 "Спутник V".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA. Таким образом Ливан стал двадцатой страной в мире, где было разрешено применение первой российской вакцины.

BREAKING: 20th country in the world registers Sputnik V. Lebanon's Ministry of Health issues emergency use authorization for #SputnikV vaccine.https://t.co/iy9eXSaUAJ