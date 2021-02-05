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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Еще одна страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (45)
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Sputnik Молдова
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Таким образом число стран мира, в которых выдано разрешение на использование первого российского иммунопрепарата против коронавируса, выросло до 20.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В пятницу Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российского препарата против COVID-19 "Спутник V".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA. Таким образом Ливан стал двадцатой страной в мире, где было разрешено применение первой российской вакцины.

"Научная комиссия, сформированная министром здравоохранения Хамедом Хасаном, одобрила регистрацию вакцин, предоставляемых частных сектором в рамках чрезвычайного разрешения (Еmergency Use Authorization EUA), для вакцины "Спутник V" при условии ее импорта исключительно из лицензированных складов", – пишет агентство.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
© Sputnik / Press service of the Russian Foreign Ministry
Лавров: почему многие страны заинтересованы покупать вакцину "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Мексике. Евросоюз может разрешить применение вакцины в течение ближайшего месяца, документы о регистрации уже направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальном противостоянии пандемии.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (45)

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