Пока все спали: ВОЗ - о пандемии, выживший "заяц" и оптический обман

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен, пишет РИА Новости.

"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – Прим. ред.) в ряде стран", — отметила она.

По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации.

При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.

"С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходится всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП", — отметил он.

Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.

Пролетел сотни километров "зайцем" и выжил

Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror.

По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления лайнера в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения.

По словам представителя аэропорта, "зайцу" крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть.

Рейс, на котором прибыл путешественник, выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines на грузовом самолете Airbus A330.

Мужчина или собака? Мнения разделились

Пользователи Facebook и других соцсетей обратили внимание на очередную оптическую иллюзию. Об этом 5 февраля пишет издание Daily Mail.

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Когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

В России уже в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В, сообщил в интервью РИА Новости профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

Он совместно с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. По словам ученого, в 2021 году они планируют скомпоновать ее, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. В таком случае можно рассчитывать, что осенью молекула будет готова, в марте появятся данные о безопасности и летом 2022 ученые могут начать прививать участников исследования, сообщил Валента.

"С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС", - сказал профессор.

По его словам, это будет лучшей вакциной, которую только можно придумать против аллергии на кошек, потому что она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии. Помимо этого, применение станет очень удобным - необходимо сделать пять инъекций, для того чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые шесть месяцев.

"Наш амбициозный план заключается в том, что после того, как мы сделаем и протестируем терапевтическую вакцину, мы займемся профилактической вакциной. Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек", - сказал Валента.

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Помимо этого, у вакцины будет еще один положительный "побочный" эффект. "У многих людей, страдающих от аллергии на кошек, те же проблемы с собаками и маленькими животными вроде морских свинок. Поэтому мы включаем в нашу вакцину молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациент прививается и против аллергии на этих животных", - добавил собеседник агентства.

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