В Дании ищут сообщника изобретателя-убийцы

Датские правоохранители ведут поиски того, кто помогал готовить побег из тюрьмы Петеру Мадсену - изобретателю, приговоренному к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В Дании ищут сообщника в побеге изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненное заключение за убийство шведской журналистки. Он совершил попытку побега в октябре прошлого года, но вскоре был пойман.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet, по запросу датской полиции в финском городе Сало прошли обыски у уроженки России Дженни Курпен, жены Петера Мадсена. В четверг Курпен сообщила в соцсетях об обыске в ее квартире, были изъяты "печатные материалы и техника". В комментарии изданию она отрицает свое участие в помощи к побегу.

"В ордере на обыск говорится, что это было сделано по запросу датской полиции и что он основан на подозрении в помощи и организации побега заключенного 20 октября прошлого года", - пишет издание.

Целью обыска являлись документы, книги или чертежи, которые Мадсен передавал жене во время встреч, а также телефоны и компьютеры.

Адвокат Мадсена Андерс Ларсен заявил, что полиция подтвердила ему факт обыска, ему также сообщили, что Курпен не обвиняется по этому делу.

Во вторник, 9 февраля, в Дании должен начаться суд над Мадсеном, связанный с его побегом.

49-летний датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил 20 октября 2020 года побег из тюрьмы в Копенгагене. Примерно через три часа его поймали. По предварительной информации, осужденный угрожал охране тюрьмы пистолетом и бомбой, которая была закреплена у него на поясе. Также Мадсен захватил в заложницы женщину-психолога. Охрана выпустила их из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы.

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