Bloomberg: "Спутник V" - крупнейший научный прорыв со времен СССР

Журналисты издания отмечают, что после публикации в авторитетном издании The Lancet страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками российского препарата.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, хотя еще недавно на Западе к ней было скептическое отношение. Об этом сообщает Bloomberg, цитирует РИА Новости.

Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

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В глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер, подчеркивают авторы публикации. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, также отмечают они.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.

На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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