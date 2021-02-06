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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Bloomberg: "Спутник V" - крупнейший научный прорыв со времен СССР

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (50)
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Sputnik Молдова
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Журналисты издания отмечают, что после публикации в авторитетном издании The Lancet страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками российского препарата.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, хотя еще недавно на Западе к ней было скептическое отношение. Об этом сообщает Bloomberg, цитирует РИА Новости.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

Видео - Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов COVID-19>>>

В глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер, подчеркивают авторы публикации. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, также отмечают они.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.

На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (50)

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