"Информационная работа": у МИД РФ появился аккаунт в TikTok

Отвечая на вопрос журналистов о причинах появления аккаунта, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это было в планах уже давно.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Аккаунт в соцсети TikTok появился у МИД России, об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

​По ее словам, этот шаг был запланирован загодя. Сейчас у внешнеполитического ведомства России в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе – 129.

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - пояснила Захарова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova