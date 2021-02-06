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Иконка на экране смартфона социальной сети TikTok

"Информационная работа": у МИД РФ появился аккаунт в TikTok

© REUTERS / Anjum Naveed
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210206/33521135/Informatsionnaya-rabota-u-mid-rf-poyavilsya-akkaunt-v-tik-tok.html

Отвечая на вопрос журналистов о причинах появления аккаунта, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это было в планах уже давно.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Аккаунт в соцсети TikTok появился у МИД России, об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

 

​По ее словам, этот шаг был запланирован загодя. Сейчас у внешнеполитического ведомства России в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе – 129.

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - пояснила Захарова.

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