Пока все спали: Курц и "Спутник V", победа РФ в кубке ATP и масочный режим

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. О готовности привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Да (готов - ред.), если вакцины одобрят в Европе", - заявил Курц в интервью газете Welt am Sonntag в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит австрийское агентство APA, пишет РИА Новости.

Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений".

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

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Сборная России по теннису выиграла Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне.

Во втором матче финала Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2. В первом матче Андрей Рублев обыграл его соотечественника Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

В полуфинальной встрече турнира с командой Германии Рублев нанес поражение Яну-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:1, 6:2, Медведев победил Александра Зверева - 3:6, 6:3, 7:5.

Когда отменят масочный режим - ответ вирусологов

Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.

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Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года.

"Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал также вирусолог.

После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.

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