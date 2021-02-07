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Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-А5 с космодрома Плесецк

Рогозин - о следующем запуске "Ангары": когда ждать испытаний

© Photo : Ministry of Defence of the Russian Federation
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210207/33526466/rogozin-o-sleduyuschem-zapuske-angary-kogda-zhdat-ispitanii.html

Глава Роскосмоса сообщил, что ракетные модули тяжелой "Ангары" отправляются из Омска в Москву на контрольно-испытательную станцию.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik.  Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

​В декабре 2020 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что старт "Ангары" намечается во втором квартале 2021 года.

Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Россия провела запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

Агентство заявляет, что до настоящего времени были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.

Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

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