Рогозин - о следующем запуске "Ангары": когда ждать испытаний

Глава Роскосмоса сообщил, что ракетные модули тяжелой "Ангары" отправляются из Омска в Москву на контрольно-испытательную станцию.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

Ракетные модули тяжелой "Ангары" отправляются из Омска в Москву на контрольно-испытательную станцию.

В этом году планируем провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой "Ангары" для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты pic.twitter.com/uENNHi91Nv — РОГОЗИН (@Rogozin) February 6, 2021

​В декабре 2020 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что старт "Ангары" намечается во втором квартале 2021 года.

Агентство заявляет, что до настоящего времени были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.

Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

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