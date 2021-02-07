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Люди надевают маску на слепленного снеговика на одной из улиц в Мадриде

Почему снова COVID-19: врач рассказал о причинах повторного заражения

© Sputnik / Bruno Thevenin
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (51)
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Российский инфекционист ответил на вопросы о течении повторного заболевания коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Снова заразиться COVID-19 уже переболевшим этой инфекцией можно, если у человека "закончился" иммунитет после болезни. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", - заявил он.

В центре вакцинации против COVID-19.
© AP Photo / Oded Balilty
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Заболевания, которые вызывают коронавирусы, у людей появляются ежегодно, пояснил эксперт. Раз в 3-4 года заболевание, вызванное одним возбудителем, повторяется.

В зоне риска повторного заражения коронавирусом находятся медики, ведь именно они постоянно контактируют с больными. По словам Евгения Тимакова, повторно "подхватить" коронавирус можно именно при высокой вирусной нагрузке.

Еще одна причина, по которой возрастают шансы заразиться COVID-19 дважды или более, - неполноценно сформированный иммунный ответ или снижение иммунитета из-за приема определенных лекарств.

"Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме", - сказал инфекционист.

Тимаков также отметил: хотя антитела вырабатываются не у всех переболевших, исследования показывают, что клеточный иммунитет, при котором есть клетки памяти, способные вырабатывать антитела, формируется почти у всех.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (51)

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