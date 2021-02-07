"Комнаты плача": для кого их откроют в Польше

Психологическую и социальную поддержку намерены оказывать роженицам власти Польши - при этом в ход идут самые замысловатые варианты.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. "Комнаты плача" для беременных предложило создать Министерство юстиции Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Notes from Poland.

Так ведомство по здравоохранению решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.

Авторы инициативы считают, что беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.

Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключение составляли случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, есть риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.

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Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на ограничения в пандемию коронавируса.

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