20:58 07 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Эмблема ВОЗ, архивное фото

Обнаружены "важные улики" в изучении природы COVID-19

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (54)
249 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/05/32350203.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210207/33529636/Obnaruzheny-vazhnye-uliki-v-izuchenii-prirody-covid-19.html

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили "важные подсказки" о том, какую роль сыграл рынок в китайском Ухане во вспышке эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Научная группа ВОЗ опровергла давние спекуляции о том, что инфекция SARS-CoV-2 могла "ускользнуть" из суперзащищенной лаборатории Уханьского института вирусологии. Впрочем, как именно коронавирус передался от летучих мышей человеку, по-прежнему остается неясным.

Летучая мышь.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Почему коронавирус возник в Китае: ученые нашли ответ

Ученые утверждают, что сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила горячие точки, где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.

Если верить выводам научной группы, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования "улики".

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, который помогает миссии ВОЗ в расследовании происхождения COVID-19, пока не готов поделиться с широкой общественностью результатами, но обещает опубликовать их до своего отъезда из Уханя 10 февраля.

"Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки. Рынок все еще практически не тронут. Люди в спешке ушли, и они остановили оборудование, посуду и доказательства того, что происходило. Это то, на что мы посмотрели", – заявил Дашак.

Зоолог утверждает, что отследить путь развития эпидемии сложно и на это требуется много времени.

Медицинские работники в защитной одежде
© AP Photo / Xiong Qi / Xinhua
В Ухане завершили массовое тестирование на COVID-19: известны результаты

Напомним, недавно эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности Уханьского института вирусологии. Специалисты оценили безопасность в лаборатории, изучили проводимые исследования и остались весьма впечатлены уровнем профессионализма в институте.

Кроме того, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, эксперт ВОЗ Владимир Дедков заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане маловероятна.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (54)

По теме

Хроника пандемии: в Пекине выявлен более "заразный" коронавирус, чем в Ухане
ВОЗ проведет предподачу регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V"
Теги:
ВОЗ, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Молдова за одну неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться