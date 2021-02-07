Обнаружены "важные улики" в изучении природы COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили "важные подсказки" о том, какую роль сыграл рынок в китайском Ухане во вспышке эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Научная группа ВОЗ опровергла давние спекуляции о том, что инфекция SARS-CoV-2 могла "ускользнуть" из суперзащищенной лаборатории Уханьского института вирусологии. Впрочем, как именно коронавирус передался от летучих мышей человеку, по-прежнему остается неясным.

Ученые утверждают, что сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила горячие точки, где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.

Если верить выводам научной группы, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования "улики".

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, который помогает миссии ВОЗ в расследовании происхождения COVID-19, пока не готов поделиться с широкой общественностью результатами, но обещает опубликовать их до своего отъезда из Уханя 10 февраля.

"Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки. Рынок все еще практически не тронут. Люди в спешке ушли, и они остановили оборудование, посуду и доказательства того, что происходило. Это то, на что мы посмотрели", – заявил Дашак.

Зоолог утверждает, что отследить путь развития эпидемии сложно и на это требуется много времени.

Напомним, недавно эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности Уханьского института вирусологии. Специалисты оценили безопасность в лаборатории, изучили проводимые исследования и остались весьма впечатлены уровнем профессионализма в институте.

Кроме того, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, эксперт ВОЗ Владимир Дедков заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане маловероятна.

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